A Storie Italiane si torna sul caso Alberto Genovese, l’imprenditore 44enne arrestato a novembre 2020 per il quale i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata, lesioni, detenzione e cessione di stupefacenti. A intervenire durante la trasmissione condotta da Eleonora Daniele è una delle modelle che è stata “reclutata” per partecipare a una delle feste milanesi organizzate da Genovese sulla ormai famigerata Terrazza Sentimento. “Mi pagavano 200 0 300 euro e si prendevano i contatti su una chat, bisognava sorridere, essere spigliate, fare bella presenza”. Quanto all’imprenditore, la ragazza lo ha definito “eccentrico e socievole”: “Non era avvicinabile” – ha aggiunto – Era come un Dio, circondato da fedelissimi. Si faceva notare”.