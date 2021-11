La fidanzata di Jeff Bezos “flirta” con Leonardo DiCaprio e lui non la prende bene, anzi. “Minaccia” l’attore, dicendogli in segno di sfida: “Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa”. Sta facendo il giro del mondo questo siparietto avvenuto sabato scorso sul red carpet del LACMA Art+Film Gala di Los Angeles immortalato i un video pubblicato sui social da una giornalista di Variety e diventato presto virale. Nelle immagini si vede Lauren Sánchez abbracciare DiCaprio e parlargli con fare confidenziale. Anche lo sguardo che gli rivolge è a dir poco ammaliato.

E l’attore ricambia, tenendola stretta mentre dice qualcosa al marito guardandolo dall’alto in basso, con fare sprezzante. La cosa non deve essere piaciuta molto a Jeff Bezos, che ha twittato una sua foto a torso nudo mentre abbraccia un cartello che avverte di una “caduta fatale”. “Leo, vieni qui, voglio mostrarti una cosa…”, ha scritto il patron di Amazon, ovviamente con fare scherzoso.

Jeff Bezos e Laura Sánchez fanno coppia dal gennaio del 2019, ovvero da quando lui ha ufficializzato la notizia del divorzio dalla moglie MacKenzie Scott, dopo 25 anni di matrimonio. Lei è una conduttrice televisiva celebre negli Stati Uniti e anche una pilota di elicotteri: la loro relazione, all’epoca, fece grande clamore.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021