Chi partecipa al Grande Fratello sceglie di rinunciare quasi totalmente alla propria privacy. Ma Lulù Selassié non può immaginare fino a che punto: un video di un confessionale dove la principessa chiede un farmaco alla produzione sta facendo il giro del web. Si è trattato di uno sbaglio: la regia non doveva certo diffonderlo. Selassié chiede di essere vista da un medico e aggiunge: “Mi servirebbe una pasticca e non me l’avete più mandata. Mi serve urgente, perché sto male… È il Pursennid, per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che ho i crampi“. Al momento nessuna comunicazione da parte della regia del programma.