Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi 7 novembre, anche Luciana Littizzetto. L’attrice comica torinese si è lasciata andare ad una lunga intervista tra pubblico e privato. ‘Lucianina’ – così come ama soprannominarla Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa – è solita alternare momenti più profondi ad altri più leggeri. Ed è proprio uno di questi, all’inizio della chiacchierata, ad essere diventato virale su Twitter.

“Tu come stai? Come sei bella!”, ha esordito la padrona di casa. “Sono qui in una specie di sgabuzzino ma sono pronta per te, ho messo le luci della D’Urso (Barbara, la conduttrice della rete avversaria, ndr), me le sono fatte sparare in faccia”, ha detto. Poi, la frase che ha scatenato la reazione di Mara: “Salutiamo Barbarona”. Silenzio. Allora Littizzetto ha ripreso la parola: “No, senti… sono contenta perché dobbiamo sempre vederci ma poi è un casino. Non potresti spostare Domenica In e farlo il sabato? Sabato In”. E la conduttrice di casa ha chiuso il siparietto: “Eh sì, tu stasera sei da Fabio. Non riusciamo mai ad incastrare”.