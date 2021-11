“Hanno sfregiato la reputazione di un uomo giusto per insinuare che chi accoglie i migranti lo faccia solo per convenienza. E’ un’offesa a tutta l’Italia della solidarietà”. Queste le parole di Gad Lerner che sabato a Riace ha preso parte alla manifestazione in solidarietà all’ex sindaco Mimmo Lucano, condannato per le sue politiche sull’accoglienza con una sentenza durissima. “Io penso che se siamo qui tutti quanti, non è per solidarietà a Mimmo Lucano, ma in solidarietà a noi stessi, perché ci siamo sentiti offesi e feriti nel profondo da una sentenza che suona a condanna di ogni speranza di un’Italia civile”