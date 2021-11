È passata ormai più di una settimana dalla morte di Rossano Rubicondi eppure ancora ci si continua ad interrogare sulla tumore che gli è costato la vita. Le ultime novità arrivano da Pomeriggio 5: in questi giorni Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio alla scomparsa del modello romano, chiamando come ospiti i suoi più cari amici, tra cui tale Michele. Proprio lui è stato protagonista nella puntata di venerdì 5 novembre, durante la quale sono stati mandati in onda gli ultimi messaggi audio che Rubicondi gli aveva inviato nelle settimane prima di morire. Vocali nei quali parla chiaramente della malattia e delle terapie a cui si stava sottoponendo.

In primis, è stato riprodotto un audio risalente all’8 settembre, nel quale si sentiva Rossano Rubicondi dire all’amico: “Son coperto, non voglio farti del male. Sul petto, dietro, gamba… Lascia perdere, devo tornare subito che dobbiamo fare operazioni, quello… Questo mese sarà, mio caro, sarà terribile, mentale, ma soprattutto fisico“. Nessun riferimento esplicito, ma sembra proprio che ciò a cui si riferisce sia il cancro.

Poi ancora, Barbara d’Urso ha trasmesso altri messaggi vocali mandati dall’ex marito di Ivana Trump: “Ma io son pronto eh, per quello sono inc*zzato, perché quindici giorni di quarantena inutile, buttati, quando già… Va beh, comunque inutile parlarne. Grazie ancora caro, fammi tornare un po’ giù a New York settimana prossima. Rimetto a posto tutto, si è scombinato tutto guarda, mal di testa”. Infine, l’ultimo drammatico messaggio, datato 20 ottobre, nove giorni prima della morte di Rossano: “Io tutti i giorni vado avanti avanti avanti – diceva il modello –. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale. Bene, divertiti”.