Per annunciare l’uscita del video del nuovo singolo Altalene, Rosalba Pippa (in arte Arisa) ha postato su Instagram una foto in cui indossa un body in maglia a costine sollevato in modo da scoprire il seno. La cantante, icona del body positive, ha coperto il capezzolo con due cerotti a X, ma la foto è stata comunque censurata da Instagram che ha una policy molto rigida in materia di contenuti a sfondo sessuale.

Cercando il post sulla sua pagina ufficiale – dov’è seguita da 878mila persone – si legge: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa”. “Buongiorno a tutti, oggi alle 14 il video di #altalene ovunque”, aveva scritto la cantante a corredo della foto. “Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate. E continuate ad ascoltare Altalene, il link è in bio”. Inevitabilmente i commenti si erano concentrati sul dettaglio ‘hot’ dello scatto, poi rimosso dalla piattaforma social. Il web, però, conserva tutto ed ecco che l’immagine sta ancora girando.