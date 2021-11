“Il 29 ottobre Rossano Rubicondi era da solo nel suo appartamento. È crollato nella doccia per un’embolia polmonare e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto“. È questa la ricostruzione degli ultimi istanti di vita del modello romano scomparso a 49 anni: a riportarla è la giornalista Maria Luira rossi-Hawkins in collegamento con Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’inviata negli Stati Uniti delle reti Mediaset era in diretta dalla camera ardente di Rubicondi, allestita sulla Madison Avenue di New York appena gli inquirenti hanno riconsegnato la salma di Rossano al termine dell‘autopsia. Proprio l’esame del medico legale ha confermato che la causa della sua morte è stata l’embolia polmonare causata dal tumore che lo aveva colpito.

Ma rimangono ancora molti dubbi: i genitori Rosa e Claudio Rubicondi sono stati i primi a sollevare, nei giorni scorsi, perplessità sulla malattia, di cui il modello aveva fatto parola solo con pochi amici intimi. Gli stessi che, intervistati da Barbara D’Urso, hanno ventilato l’ipotesi che ad aggravare le sue condizioni di salute sia stato il fatto che Rossano gli aveva detto di aver rifiutato la chemioterapia. “Aveva saputo di avere un tumore al quarto stadio, con metastasi ovunque. Ivana Trump mi ha detto che Rossano Rubicondi non voleva fare la chemio. Faceva delle cure complementari e differenti, forse è stata una di queste cure a provocare questo blocco dei polmoni, questa embolia”, ha dichiarato Massimo Gargia, amico di Ivana Trump e suo testimone di nozze al loro matrimonio.

“Io non sapevo della malattia di Rossano – è intervenuto un altro amico dell’ex coppia, Michele – mi aveva detto che che aveva un neo e che doveva fare una piccola operazione; sarebbe andato da un amico in un posto e che glielo avrebbero bruciato. Non so, sembrava una cosa normale da come ne parlava lui”. E a sollevare perplessità è anche Linda Batista ex di Rubicondi che, in collegamento con Pomeriggio 5, si è detta incredula: “L’ho sentito un mese fa, non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene”.

Intanto sabato 6 novembre alle 12. 00 ora locale sempre a Manhattan si celebreranno i funerali: secondo le indiscrezioni, Rubicondi aveva espresso la volontà di essere cremato. Le sue ceneri dovrebbero essere divise a metà tra i genitori di Rossano e l’ex moglie Ivana che “si è presa cura di lui fino alla fine, andando a trovarlo tutti i giorni”.