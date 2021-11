Giucas Casella si conferma uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’outing di qualche settimana fa: “Ho fatto sesso con un uomo. Non c’è nulla di strano, l’amore è libertà“, nella puntata di ieri 5 novembre, si è lasciato andare ad una confessione ‘hot’. Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda un confessionale dell’illusionista siciliano in cui diceva: “Un pensiero ce l’ho fatto per Iva Zanicchi. Sì Iva, io ti ho sempre ammirato, sei una donna fantastica, io ho fatto dei pensieri nei tuoi riguardi”, ha detto. Poi è sceso nei dettagli: “Lei mi piaceva tantissimo ma non ho mai avuto il coraggio di dirglielo. Mi attizzava moltissimo, c’era questa attrazione fortissima, quando la vedevo, la incontravo, la mia bandiera si alzava“.

Una confessione piuttosto piccante, che poi ha trovato la replica della voce di ‘Zingara’. “Caro Giucas è da lunedì sera che una marea di pensieri mi assalgono e confondono. Le tue parole mi lusingano e mi portano a fare una confessione: qualche brividino è venuto anche a me nei tuoi confronti“, ha scritto la cantante in un lettera a sorpresa. E ancora: “Sei un uomo magnetico, un maschio spiazzante dallo sguardo misterioso: magari tra noi non succederà niente, ma nella vita mai dire mai”.

Tra Zanicchi e Casella magari no, ma tra i loro cagnolini pare proprio che possa concludersi qualcosa. In che senso? Solo qualche giorno fa, durante la puntata di lunedì 1 novembre, in un incontro in Casa (a separarli, ovviamente, un vetro) Iva Zanicchi gli aveva proposto di far accoppiare i loro cagnolini: “Sono una fan scatenata di Giucas Casella, sono qui per proporgli un accoppiamento straordinario tra il suo cane Nina e il mio cane, è delizioso”. E Giucas: “Ah ci sa fare il cagnolino? Va bene. Ma Nina è vergine, te l’ho detto?”. E Signorini ha chiuso il siparietto: “Va bene, si accoppieranno. Adesso ciao Iva grazie per essere stata qui”.