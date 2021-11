La finale di Tale e Quale Show che si è tenuta su Rai 1 ieri 5 novembre ha avuto un sapore romantico per Ciro Priello. Vincitore della prima edizione di Lol – Chi ride è Fuori, il concorrente e attore dei The Jackal ha annunciato la data del matrimonio con la fidanzata storica Maura Iandoli. Carlo Conti gli ha chiesto: “Tutto confermato? Ti sposi?”. Ciro Priello ha replicato: “Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese, dovrei sposarmi”. I due hanno già una figlia, Anna, nata nel 2016.

Nel corso della settima puntata di Tale e Quale, Ciro Priello aveva vinto imitando Massimo Ranieri. Quando, in chiusura, aveva cantato nuovamente ‘Perdere l’amore’, anche Maura era salita sul palco stringendolo in un tenero abbraccio. A lei, blogger e con un passato in radio, è legato ormai da anni: “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo”, aveva dichiarato a Fanpage.