Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 4 ottobre, Giucas Casella ha ripercorso la propria vita con l’aiuto di Alfonso Signorini e di alcune clip girate durante la settimana precedente in Casa. Tra queste, una in cui l’illusionista siciliano (71 anni) ha raccontato di aver avuto delle esperienze omosessuali quando era giovane. “Ho fatto sesso con un uomo. Sì, è successo, non c’è nulla di strano. Per me è normalissimo, un uomo o un donna non c’è differenza. Non bisogna reprimersi”, ha raccontato. E ancora: “È stato bellissimo. Io sono per la libertà di tutto: l’amore è libertà, viviamola in tutti i modi. Mi ricordo in collegio, tra di noi. Ma sarà successo anche a voi, anche alle donne”.

Casella si è sposato tre anni fa con la doppiatrice Valeria Perilli, con cui ha una relazione da 40 anni. L’illusionista, però, ha avuto anche un figlio, James (noto chirurgo di Roma) nato da una flirt con la modella inglese Carol Torr. “Non ero pronto – ha raccontato Giucas – poi Pippo Baudo mi ha aiutato a ragionare”. Casella ora è anche nonno del piccolo Giacomo, nato 14 mesi fa. Di questa complessa vicenda, tuttavia, se ne parlerà durante le prossime puntate. “Va bene Giucas, ne parleremo quando magari verrà a trovarti in Casa tuo figlio, ora torna in salotto”, ha concluso il conduttore del reality liquidandolo frettolosamente.