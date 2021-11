Confinamento per galline, polli, tacchini e adieu al paté di fegato d’oca. È allarme aviaria in Francia, soprattutto nel sud-ovest, la zona del foie-gras, dove tutto il pollame e i volatili sono in lockdown. Un’ordinanza parla di una “moltiplicazione di casi nei paesi vicini”, che unita al passaggio di uccelli migratori come la gru ha alzato il livello del rischio e ha convinto gli allevatori a chiudere in gabbia i volatili.

Soltanto lo scorso inverno sempre nel sud-ovest più di 500 allevamenti furono contaminati dal virus e 3,5 milioni di animali furono abbattuti, soprattutto anatre.