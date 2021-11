Proseguono titanici gli sforzi della classe politica per riavvicinarsi al “paese reale” e recuperare il 60 per cento di astenuti, soprattutto giovani. Grande entusiasmo sta riscuotendo la candidatura al Quirinale di un vecchio pregiudicato puttaniere e finanziatore della mafia che, non avendo udienze alle viste, si dice in gran forma anche se è totalmente sordo […]

Nomine in vista Fuortes: “I partiti non bussano più alla Rai”. Ma lo fa lui con Di Maio, Salvini e i 2 Letta “Nella mia azienda i partiti non bussano più”, ha detto l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, soltanto qualche giorno fa in un’intervista a La Repubblica per presentare la rivoluzione del suo piano industriale. “Sceglieremo i direttori in base alle competenze”, ha aggiunto trionfante l’ad. Sarebbe stato finalmente tranciato, dunque, il legame tra il servizio radiotelevisivo […] Di Gianluca Roselli

Il regalo Draghi sposa il falso green di Eni: 150 mln in manovra Nella legge di Bilancio – Il premier elogia la tecnologia che l’azienda vuole usare a Ravenna: e arrivano i fondi statali Di Carlo Di Foggia e Marco Palombi

Andrea Crisanti “Il gioco ipocrita sul Pass ha incartato il governo, la protezione dura 6 mesi” Professor Andrea Crisanti, con il 90% di vaccinati raggiungeremmo l’immunità di gregge? No. Teoricamente per averla si dovrebbe avere l’85% della popolazione protetta, ma il vaccino dura solo sei mesi. La maggior parte delle vaccinazioni risale ad aprile-luglio, quelle persone dovrebbero essere rivaccinate: dovremmo fare otto milioni di vaccinazioni al mese per sei mesi per […] Di Alessandro Mantovani

Fabrizio Pregliasco “L’immunità di gregge anche col 90% vaccinato rimane impossibile” Professor Fabrizio Pregliasco, con il 90% di vaccinati raggiungeremmo l’immunità di gregge? No, forse con il 90% compresi i minori di 12 anni. Ma invece sulla vaccinazione dei figli più piccoli si è diffusa una certa paura… Il trial Pfizer sui bambini da 5 a 11 anni è stato realizzato su un campione che molti […] Di A. Man.

Capitale Un indagato e 3 ex inquisiti: Gualtieri sceglie il passato Romanzo Campidoglio – Inchiesta a Roma per abuso d’ufficio sul nuovo city manager. Nella giunta gli archiviati del Mondo di Mezzo Di Vincenzo Bisbiglia

Enti e università Ricerca: arrivano più soldi, ma pure meno autonomia Il piano – Il fondo ordinario torna ai livelli pre-2010, ma Cnr e risorse del Pnrr saranno vigilati da esperti di nomina governativa Di Virginia Della Sala

Avezzano In cielo come in terra: Letta si fa il mausoleo ad personam come B. C’è chi dice che Berlusconi sia di nuovo ringiovanito a dispetto degli anni che sono ormai 85. E che per il Quirinale abbia un piano, anzi due o tre pronti a esser calati al tavolo da gioco dal più bravo di tutti: l’eterna eminenza azzurra, Gianni Letta, che di anni ne ha 86 suonati, ma […] Di Ilaria Proietti

Torino L’avvocato della Juve si prende la Reggia Nomine – Michele Briamonte, difensore di inquisiti eccellenti, presidente del sito di Venaria Di Andrea Giambartolomei

Familiari vittime: “Serve commissione d’inchiesta vera” Ieri, nel giorno in cui si commemorano i defunti, una cinquantina di familiari delle vittime di Covid-19 della Bergamasca ma non solo, si è recata a Roma per un sit-in pacifico vicino Montecitorio, in piazza Santi Apostoli. “Perché proprio il Parlamento è simbolicamente il luogo in cui le istituzioni stanno dimostrando di non volersi assumere […] Di RQuotidiano

Temporali a Venezia Il Mose non basta: piazza San Marco finisce sott’acqua Neanche il Mose salva piazza San Marco dall’acqua alta. Da due giorni Venezia soffre un’ondata di maltempo che sta provocando diversi disagi in città. Lunedì sera, per esempio, nonostante l’innalzamento delle 78 paratoie, la principale piazza del centro è stata allagata perché il livello dell’acqua era già più alto del previsto al momento dell’attivazione del […] Di RQuotidiano

Il no della scrittrice Anzio, onorificenza a Mussolini: Bruck rifiuta il premio La scrittrice Edith Bruck rifiuta il Premio per la Pace di Anzio. Il motivo: “Benito Mussolini è ancora cittadino onorario della città – spiega lei – e non posso accettare il premio dove è in fermento la nostalgia attiva dell’epoca più vergognosa”. Così Bruck, di origini ungheresi e sopravvissuta ai campi di concentramento, in una […] Di RQuotidiano

Processo bancarotta Renzi sr, teste: “Mai conosciuto”. Il pm: “S’è contraddetto” “Tiziano Renzi? Mai avuto rapporti con lui, lo conosco solo perché l’ho visto alla tv”. Sono le parole pronunciate in aula da un dipendente della Delivery Service Italia, una delle coop al centro delle indagini che hanno portato 14 persone oltre ai genitori di Matteo Renzi a processo per bancarotta fraudolenta e fatture false. L’uomo […] Di RQuotidiano

Il n.1 palestinese La visita di Abu Mazen, ricevuto da Mattarella Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri mattina al Palazzo del Quirinale il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. All’incontro era presente il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Nel corso del faccia a faccia i due leader si sono confrontati sulla necessità di rimettere la questione dei […] Di RQuotidiano

Regione Liguria Minacce su muri e web. Toti avrà la scorta Una scritta:“Giovanni Toti morto”. Firmato: “P38”, la pistola simbolo degli Anni di Piombo. È apparsa nel quartiere genovese di Oregina, a due passi da via Fracchia, dove si trovava un appartamento-covo delle Brigate Rosse, la zona in cui nel 1979 venne ucciso il sindacalista e operaio dell’Italsider, Guido Rossa. Il tutto a pochi giorni dalle […] Di RQuotidiano

Rifiuti e proteste Chiuso il maxi-rave a Torino. Identificati 3mila partecipanti Il “teknival” illegale alle porte di Torino, che nei giorni scorsi ha avuto fino a oltre 5mila partecipanti, si è concluso lasciando una scia di polemiche e proteste. E cumuli di rifiuti e detriti nell’ex capannone industriale occupato per tre giorni dagli amanti della musica techno. Gli ultimi “raver” hanno lasciato il raduno ieri mattina: […] Di RQuotidiano

Glasgow, giorno 2 Foreste e fondi privati: la Cop26 passerella verde dei filantropi I fondi privati: lo ha detto lunedì in conferenza stampa il premier Draghi. La soluzione per il contrasto al cambiamento climatico pare stare tutto qua, altro che lotta sulla data per raggiungere la neutralità carbonica. Ieri, alla Cop26 di Glasgow, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, è stato il turno della filantropia ambientale dei […] Di Virginia Della Sala

Il sussidistan di Bonomi Confindustria batte cassa: non vuol pagare la nuova Cig e pretende più tagli alle tasse Capita, ogni tanto, forse memori di tempi passati, di scambiare Confindustria e i suoi presidenti per un pezzo rilevante del potere reale nel Paese e all’esterno del Paese, che esprime interessi certo parziali, ma legittimi. In realtà, e non da oggi, la retorica confindustriale è ormai quella degli accattoni, ma di accattoni che per qualche […] Di Marco Palombi

Il 10 novembre Ex Ilva, altro sciopero e proteste sotto al Mise Sciopero generale nelle acciaierie. Fim Cisl, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero generale nei gruppi Acciaierie d’Italia (ex Ilva) e Acciaierie Piombino – Jsw per il 10 novembre, chiedendo la definizione di un piano nazionale della siderurgia, investimenti e salvaguardia dell’occupazione. Le sigle contestano l’ennesimo rinvio e la mancata convocazione da parte del ministero […] Di RQuotidiano

Afghanistan Interpreti, odissea a Kabul: “La Turchia ci abbandona” Chi ha lavorato come traduttore per i soldati turchi ora teme rappresaglie, ma Ankara fa finta di nulla Di Michela A.G. Iaccarino

L’attentato L’Isis attacca l’ospedale con i kamikaze: almeno 23 morti Kabul torna a sanguinare. È arrivato correndo in moto l’attentatore suicida che ieri si è fatto esplodere all’ingresso dell’ospedale militare Sardar Mohammad Daud Khan. Era circondato da uomini armati che hanno aperto il fuoco finché non sono stati uccisi. Almeno 23 persone hanno perso la vita e oltre 50 sono rimaste ferite, ha riferito il […] Di RQuotidiano

L’inedito Atwood, l’ancella estrema Carcere, bondage e malattia: domani esce “Lesioni personali” del 1981 Di RQuotidiano

Anticipazione “Due poliziotti erano seduti in casa mia. Sentii una vampata di paura: forse cercavano l’erba” Così sono arrivata qui, dice Rennie. Il giorno prima, Jake se n’era andato. Verso le cinque ero tornata a casa a piedi dal mercato, con in mano il sacchetto della spesa e la borsetta. Non avevo granché da portare, ora che Jake non c’era più, e meno male, perché mi dolevano i muscoli della spalla […] Di Margaret Atwood