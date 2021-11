Alessandra Amoroso è tornata al talk “Programma”, giunto alla settima puntata della seconda stagione, per presentare il nuovo album “Tutto Accade” durante l’intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. “Tutto accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. – afferma la Amoroso- Tutto accade e non è un caso questo album è stato un lavoro lungo, mi piace definirlo certosino, ma anche di istinto e tanto intuito”.

Quattordici brani inediti con una squadra d’autori come Paolo Antonacci, Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt, Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, e poi ancora Federica Camba, Daniele Coro, Antonio Iammarino, Daniele Magro, Fabio Gargiulo e Davide Simonetta. Alla produzione ci sono: Dario Faini, Francesco “Katoo” Catitti eTakagi & Ketra.

Alessandra Amoroso sta girando l’Italia con il “Tutto Accade – Instore tour” con appuntamenti fino al 18 novembre. Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento “Tutto Accade a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco del tempio del rock.