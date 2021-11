“Impazienti”. Questa la didascalia scelta da Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, per lo scatto che la ritrae sorridente durante l’ecografia dei due gemellini che porta in grembo. Vicino a lei, ordinatamente seduti accanto al lettino, gli altri figli. CR7 è diventato per la prima volta papà nel 2010 di Cristiano Jr, di cui ha la custodia esclusiva (non è nota l’identità della madre del bambino). A giugno del 2017 è diventato di nuovo papà di due gemelli, un maschio (Mateo) e una femmina (Eva), nati da madre surrogata. E a novembre dello stesso anno ha avuto Alana Martina, la prima figlia con Georgina Rodriguez, che ha sposato nel 2019 e a cui è legato dal 2016.

Solo pochi giorni fa Ronaldo (36 anni) e Rodriguez (27 anni) avevano annunciato sui social di essere in dolce attesa di due gemellini, il cui arrivo è previsto per aprile 2022. Lo avevano fatto postando l’immagine dell’ecografia e scrivendo: “I nostri cuori sono pieni d’amore e non vediamo l’ora di incontrarvi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)