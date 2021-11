Centinaia di seguaci delle teorie del complotto di QAnon si sono riunti a Dealey Plaza, a Dallas, aspettando l’apparizione di John F. Kennedy Junior, il figlio del presidente morto in un incidente aereo nel 1999. I seguaci di QAnon si sono dati appuntamento nel punto in cui, nel 1963, venne assassinato l’ex presidente Kennedy. Secondo i manifestanti, Kennedy Junior, morto da più di 20 anni, in realtà non è morto e riapparirà presto, annunciando anche il reintegro come presidente di Donald Trump.

Le teorie circolate, riporta Usa Today, sono diverse. Secondo alcune idee, Kennedy tornerebbe per diventare presidente, nominando suo vice l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. I sostenitori di QAnon si sono riuniti per la prima volta lunedì sera, riversandosi poi a Dealay Plaza martedì.