In una recente intervista al settimanale Di Più, il principe Stash Klossowki de Rola, il primo amore di Romina Power, ha rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni. Ma prima facciamo un passo indietro. Il primo suo incontro con Romina Power è avvenuto nel 1966, durante una cena a casa del filantropo miliardario Paul Getty. All’epoca Stash aveva 25 anni mentre Romina solo 16. “Eravamo giovani, spensierati, frequentavamo il jet-set internazionale, ma anche tante feste da ‘figli dei fiori’ che all’epoca spopolavano. Poi passavamo anche molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Serate di grande affetto, di passione, facevamo progetti, a un certo punto pensammo anche di sposarci”, ha dichiarato. Sogni infranti quando lo stesso Stash ha deciso di interrompere la relazione.

E Al Bano come reagì? Pare che, tempo fa, Stash avesse telefonato a Romina ma, dall’altra parte della cornetta, a rispondere c’era il cantautore di Cellino San Marco. “Sapeva di me e del mio passato con Romina, si irritò: ‘Perché stai cercando la mia ragazza? Dimenticala, lasciaci in pace se no finisce male‘ mi disse bruscamente. Era geloso“, ha raccontato Stash. Tra quest’ultimo e Romina, dopo anni di silenzi, adesso c’è un bel rapporto: “Con il tempo siamo diventati buoni amici, uniti anche dalla passione comune per le filosofie orientali e la spiritualità”.