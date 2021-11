Una trama da far invidia alle soap televisive quella che vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara. Com’è ormai noto agli amanti di cronaca rosa, i due sono in un momento di crisi. Prima l’allontanamento poi il ri-avvicinamento e ora, 2 novembre, un nuovo colpo di scena. Il calciatore è totalmente sparito dai social. Il motivo? È ignoto. Qualcuno attribuisce la sparizione agli ultimi pettegolezzi che sono stati scritti dal portale argentino Paparazzi.com.ar, secondo cui Mauro Icardi avrebbe infatti provato a sedurre la modella Rocio Guirao Diaz, classe 1984, nata e cresciuta in Argentina attualmente negli Stati Uniti.

Dunque hanno già perso di valore le parole di Wanda Nara, la quale aveva chiarito la situazione via Instagram solo qualche giorno fa? “[..] Mauro mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti voglio bene”, aveva scritto. Come andrà a finire? Appuntamento alla prossima puntata.