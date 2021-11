Notte di Halloween letteralmente ‘horror’ per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Come riportato dal blog di Davide Maggio, poco prima dei festeggiamenti della notte più paurosa dell’anno, Francesca Cipriani e Jo Squillo si sono trovate davanti ad uno spettacolo disgustoso. “Ragazzi chi è che ha sporcato così? Non voglio dire di che cosa”, ha esordito la cantante e attivista milanese.

Ci ha pensato l’ex Pupa a togliere ogni dubbio: “Oddio raga. Qualcuno ha fatto la cacca sul p…“. Pavimento probabilmente, ha detto Cipriani prima che la produzione spegnesse i microfoni a lei e agli altri concorrenti accorsi per vedere quando accaduto. Che sia stato uno ‘scherzetto’ del programma stesso? Difficile a dirsi.