Che ci fosse un’intesa particolare tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli lo si era capito già dalla sua ospitata nel salotto domenicale di Rai 1, qualche settimana fa. Ora, però, è ufficiale: l’ex gieffino sarà ospite fisso a Domenica In. A confermarlo e a volerlo a tutti i costi la padrona di casa che si è sbilanciata durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda, su Rai 1 l’1 novembre. Lasciando tutti gli ospiti presenti meravigliati, la conduttrice ha annunciato che non appena Petrelli concluderà la sua avventura nel programma di Carlo Conti, sbarcherà subito nel salotto di Domenica In.

A lui sarà affidato un progetto pronto e cucito addosso che farà emergere i talenti del giovane artista, attualmente impegnato a Tale e Quale Show. E dopo aver tessuto le sue lodi, zia Mara ha ufficializzato la notizia: “Voglio condividere questa cosa che solo io e Pier sappiamo. Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso”. “Scoop, questa è una notizia devastante…pazzesco”, la reazione di Pierpaolo, che ha ironizzato il momento, imitando Cristiano Malgioglio. A benedire la notizia anche il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano: “Abbiamo una notizia, quindi Pier sarà a Domenica In”.

“Ora che finisce Tale e Quale, sto già pensando a un gioco molto forte da affidargli”, ha aggiunto Mara Venier, rassicurando l’ex velino di Striscia La Notizia: “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai”. Poco prima di essere ospite nel programma di Matano, il modello è passato dal salotto di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Subito, il concorrente di Tale e Quale Show ha lanciato un appello: “Ballando con le Stelle? Io tra una settimana finisco Tale e Quale e sono disoccupato…Milly, se vuoi…io non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!”. Problema occupazionale che, naturalmente, non si pone visto l’imminente ruolo nella domenica pomeriggio di Rai 1.