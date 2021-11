“Aveva problemi, ma non si è mai approfittato di Ivana Trump”. È Mara Venier a rivelare nuovi dettagli sulla scomparsa di Rossano Rubicondi, il modello romano celebre per essere il quarto marito di Ivana Trump morto sabato all’età di 49 anni dopo una battaglia contro il cancro. La conduttrice ne ha parlato con il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, quella di domenica 31 ottobre.

“Sono esterrefatta, Rossano era un mio amico, non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui, se ne è andato a 49 anni, così giovane”, ha detto Mara Venier con la voce rotta dall’emozione spiegando che a causarne la morte è stato un melanoma cutaneo. “È morto da solo a New York”, ha proseguito la conduttrice prima di rivelare che Rubicondi le aveva detto di avere dei “problemi ma non di salute”: “L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”, ha spiegato. E ancora: “Voglio cogliere l’occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump”.