Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 1 novembre, Giucas Casella ha provato ad ipnotizzare lo studio di Cinecittà. “Grande Giucas, avanza pure. Questa sera hai detto che vuoi ipnotizzarmi e allora rilancio: dovrai farlo anche con Sonia e Adriana (Bruganelli e Volpe, le opinioniste, ndr)”, ha esordito il padrone di casa Alfonso Signorini. “Io invito tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, anche qui il pubblico, ad incrociare le mani e ad incrociarle sulla fronte”, ha detto l’illusionista siciliano.

Mentre Alfonso Signorini ha lasciato andare subito le mani scherzando con Giucas, le opinioniste sono rimaste legate. Trucco riuscito? Una foto diventata virale sui social, probabilmente un’inquadratura di troppo del gobbo televisivo, sosterrebbe di no. “Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate”, si legge. Che sia tutto falso? Questo hanno scritto in molti sui social ma è difficile credere che un programma così seguito possa prestarsi a qualcosa del genere, probabilmente sarà come ha spiegato lo stesso Casella: “Non funziona con chi ha paura, con chi non è ricettivo”, ha chiarito. Qualcun altro ha invece giurato: “Faccio difficoltà a slegare le mani!”.