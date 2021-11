Ancora non è andata in onda ma già fa parlare di sé. Si annuncia davvero scoppiettante l’intervista di Pierluigi Diaco a Lino Banfi nell’ultima puntata di Ti Sento che sarà trasmessa martedì 2 novembre in seconda serata su Rai 1. Stando alle anticipazioni pubblicate da Leggo, il conduttore ha colto l’occasione per stuzzicare l’attore pugliese sui film sexy che ha girato nella sua carriera assieme ad alcune delle più note dive del cinema.

“Dalla Fenech a Nadia Cassini di docce ne hai condivise parecchie diciamo…”, ha esordito Diaco, come riporta Leggo. Al che Lino Banfi non si è tirato certo indietro: “La doccia era un passaggio, io ho girato scene proprio senza la doccia, proprio direttamente, i toccamenti, le cose, abbracci, baci”, ha replicato. “Questo lo sappiamo tutti, ma dico dentro la doccia e fuori dalla doccia… ti è mai partito il desiderio o la professionalità ha sempre prevalso?”, ha rilanciato allora Dico. “Ah questo volevi dire? Hai perso tutto ‘sto tempo a dire così per tuo garbo? Certo, certamente, lapalissianamente!”, è stata la risposta dell’attore pugliese.

E ancora il botta e risposta si è fatto serrato: “L’hai governato il desiderio?“. “L’ho governato, l’ho governato!”. “Sempre?“. “Sempre, perchè sono intelligente. E uno è intelligente quando, fa l’esame in un attimo, di fronte al diniego assoluto di una cosa che a te piacerebbe fare, si dice ‘ma come sei scemo? ma come ti permetti?’, questa sarebbe stata una pugnalata che mi sarebbe durata tutta la vita. L’intelligenza ti fa fare una gran figura a fare il contrario“, ha quindi concluso Lino Banfi. Che dire? Chapeau.