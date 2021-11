Dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro e la legge non fa eccezioni, neanche in caso di dimenticanze. Ne sa qualcosa Mara Venier che nella puntata di Domenica In di domenica 31 ottobre ha raccontato in diretta la disavventura che ha vissuto in mattinata prima di andare in diretta, proprio a causa del Green Pass che aveva scordato a casa. La conduttrice aveva ospiti Mietta e Memo Remigi, due dei protagonisti più chiacchierati di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, e stava parlando con loro proprio del certificato verde e degli altri protocolli anti-Covid in vigore anche in Rai quando ha rivelato il retroscena.

“Sono vaccinata e ho il Green Pass, ma non sono molto tecnologica e ho stampato il mio certificato verde in formato cartaceo”, ha iniziato a raccontare Mara Venier. “Non ce l’ho in digitale sullo smartphone e questa mattina avevo dimenticato il foglio a casa. Non mi hanno fatto entrare in studio e non potevo condurre Domenica In, sono stati assolutamente inflessibili. L’unica soluzione è stata tornare a casa e prendere il Green Pass cartaceo”.