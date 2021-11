È stata un’intervista davvero toccante quella fatta da Silvia Toffanin a Eleonora Pedron nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 31 ottobre. La showgirl ha ripercorso la sua vita, scandita da due eventi tragici, due lutti che l’hanno segnata per sempre e che solo ora ha trovato la forza di raccontare in un libro, “L’ho fatto per te“, pubblicato lo scorso ottobre. Il primo lacerante dolore è arrivato quando aveva solo 9 anni e ha dovuto affrontare la morte della sorella Nives, rimasta vittima di un incidente stradale avuto con sua madre; poi, nel 2002, è stato proprio un altro incidente a portarsi via suo padre Adriano, mentre tornavano da un provino che Eleonora Pedron aveva sostenuto per diventare Velina di “Striscia la Notizia”.

“La decisione di andare in auto era stata presa il giorno prima – ha raccontato con la voce rotta dall’emozione – mio padre era felicissimo di potermi accompagnare, fu lui a voler cambiare il turno al lavoro per far in modo di riuscire a essere con me. Quando il provino finì mi disse che mi avrebbero preso: poi ricordo solo la sua voce che chiamava il mio nome. Ce l’ho ancora bene in testa: voleva assicurarsi di avermi salvato“. Un ricordo straziante che ha fatto crollare in lacrime la conduttrice: “Ti ha coperto col suo corpo per proteggerti”, le ha detto Silvia Toffanin.

“Non posso provare senso di colpa, doveva andare così. So che un giorno qualcosa di bello accadrà, e cancellerà tutto il resto. Rivedrò mio padre e mia sorella – ha concluso Eleonora Pedron -. Ora è mia madre il mio punto di riferimento, è lei che mi ha insegnato i veri valori della vita”.