Raffaella Fico è stata tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 30 ottobre. E con Silvia Toffanin ha parlato di sua figlia Pia, 8 anni, avuta con Mario Balotelli: “Hanno un bel rapporto, Mario stravede per lei. Si amano, fra loro basta uno sguardo. Sono felice perché anche noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, con Mario è come se fossimo fratello e sorella, è nato un bel rapporto dopo i conflitti dei primi anni”. Dopo una separazione difficile, Fico mostra una serenità forse inattesa persino per lei. La showgirl parla di episodi di bullismo e di razzismo dei quasi è stata vittima la figlia, mostrando ancora una volta (semmai fosse necessario) quanto sia duro e difficile affrontare situazioni di questo tipo: “È difficile spiegare ai bambini queste situazioni, questi episodi di bullismo e di razzismo, perché sono ricordi che rimangono per tutta la vita. C’è stato un episodio molto brutto all’asilo in cui una bimba non le ha dato la mano dicendole che era di colore, che puzzava, che poteva vendere solo ai semafori… Lei è stata male per molto tempo, è stato difficile, ora gli ho cambiato istituto e frequenta una scuola internazionale in cui è felice perché sta con tanti bambini di nazionalità diverse. Dispiace pensare che se un genitore non ha questa possibilità, i figli possono essere oggetto di razzismo e di ignoranza”.