Andrea Iannone e Lucrezia Lando si sono esibiti in un tango sulle note di “L’importante è finire”. E il pilota ha quasi baciato la ballerina. “Stiamo andando così veloce che alla fine ci sarà un matrimonio e vi inviteremo”, ha scherzato (o forse no?) il pilota davanti alla giuria di Ballando con le Stelle. Il ballo, neanche a dirlo, è stato molto sexy ma sappiamo che in pista l’intesa può lasciar intendere cosa che ‘fuori’ non esistono (ricordiamo coppia Todaro-Isoardi): sarà un flirt o una complicità per esigenze di scena? Intanto Iannone al Corriere ha detto di avere in testa solo la sua vera passione: ““Alla fine sono tornato in pista, da ballo, ma sempre una pista è. Pronto a un altro giro. Ma sto male dentro a non potere correre in moto e non mi passa”.