È risultato positivo al tampone poche ore prima di salire sul palco e di esibirsi a Miami, al Loews South Beach. E lo show è stato annullato così come altre date imminenti. Jon Bon Jovi è positivo al covid-19 ma “è vaccinato e si sente bene“. Questo quanto comunicato dal suo portavoce. La notizia la riporta il Sun. Il frontman è attivo nel comunicare l’importanza delle misure di sicurezza: “Indossate la mascherina. Hai un pezzetto di stoffa sul naso, non è un grosso problema, non è un grande sacrificio. I miei genitori hanno fatto una guerra, quello è stato un sacrificio. Indossare una mascherina alla fine è un accessorio di moda”. Le sue buone condizioni fanno ben sperare per una riconferma di nuove date del tour.