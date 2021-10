“Io e te per sempre e tutto il mondo fuori. Sì“. Il “per sempre” fatto con il simbolo dell’infinito. Così Federica Pellegrini annuncia su Instagram il “sì” più atteso, quello più romantico, quello “divino”: sposerà il suo Matteo Giunta. E il coach rilancia con una foto insieme, lei sorridente con l’anello bene in vista e la frase: “Sono un ragazzo fortunato… Ha detto sì“. Così dopo l’ultima nazionale della Divina e in attesa dell’International swimming league, è il tempo dell’amore. “La vita dopo aver rivelato la relazione? Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere – aveva detto Pellegrini – In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti ‘che roba strana’”. Ora l’annuncio più bello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)