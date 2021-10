Gaia Gozzi (che sarà ospite per la seconda volta del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, giovedì 4 novembre) è molto riservata. Ama parlare della sua musica, che è una commistione di generi e influenze e che la porta a rappresentare una bella certezza nel panorama italiano, ma non la si sente spesso parlare della sua vita privata. Cosa che ha fatto ospite di Verissimo, grazie all’empatia di Silvia Toffanin. “Sono fidanzata e felicissima da due anni – ha detto la vincitrice di Amici 2020 – Lui è molto più discreto, sulle sue, è una persona molto speciale, ha un cuore enorme ed è figo!”. Chi è lui? Daniele Dezi Orang3, produttore musicale, autore, musicista. Parte del blasonato duo Frenetik & Orang3, collabora con molti artisti, da Achille Lauro a Salmo. “Auguri Bebe! Che sia una giornata speciale, sei la donna da cui ho imparato che mancarsi è meglio che abituarsi, auguri perché il coraggio con cui difendi le tue idee ed i tuoi valori mi rende orgoglioso di averti accanto – le parole che ha scritto Dezi su Instagram per il compleanno di Gaia, lo scorso 29 settembre – perché le tue guance sono il posto dove amo tornare sempre, perché la tua risata è il mio suono preferito al mondo e quando esplode è una bomba di colore, auguri perché la tua voce mi fa, perché ho voglia di corteggiarti tutti i giorni come se ti avessi conosciuta ieri, auguri perché hai solo 24 anni ed hai già donato più Amore di quanto a volte si riesce in una vita intera. Ti amo”. La risposta di lei? “Te amo mais que o infinito sei il mio essere umano prefe e forse mi è entrato qualcosa di enorme nell’occhio perché continua a lacrimare. Non capisco. TE AMOOO“.