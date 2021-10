“Lo ammetto… anche se vado avanti con tutte le mie forze, continuo a crollare. Non è un periodo facile per me, stamattina è successo ancora e non riesco a controllare tutto questo. Ho paura”, così l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella in una Instagram story pubblicata oggi 29 ottobre mostrando la sua mano che trema, forse un attacco di ansia, come le hanno scritto i numerosi fan (quasi 900mila) che la seguono sul social. Giorni non facili per la cantante ed ex volto noto del programma di Maria De Filippi. Solo una settimana fa, la ragazza napoletana aveva pubblicato un post molto delicato: “Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore. Per fare questo ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le donne che si trovano a non avere la forza di reagire”.

Poi, la confessione: “Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ‘BASTA!’ . Oggi in quell’ aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più”. Infine ha aggiunto: “Mamma, papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”. “Sei la più coraggiosa, ti amo”, il commento di Andrea Dal Corso, il ragazzo che ha incontrato nello studio di Canale 5 due anni fa e dal quale non si è più separata. Tanti i messaggi di sostengo, soprattutto da alcuni personaggi del dating show del pomeriggio: da Gemma Galgani a Sonia Lorenzini passando per Ida Platano e Francesca Del Taglia. Tutti insieme in un grande (anche se virtuale) abbraccio.