Non poteva annunciarlo prima “per le varie normative anti-Covid e per non causare disordine pubblico”, ma una foto nelle Instagram stories aveva già fatto capire qualcosa. Parliamo di Ghali, ospite speciale nel pomeriggio di ieri 28 ottobre in Piazza Duomo a Milano, precisamente al McDonald’s. L’icona rap ha offerto al pubblico un’inedita esibizione dal vivo, un concerto (tenuto top-secret fino all’ultimo) direttamente dalla finestra del ristornate. Il tutto fa parte della campagna di comunicazione del nuovo Big Mac: il panino più famoso del mondo si è infatti rinnovato e Ghali sta partecipando attivamente, come protagonista di uno spot.

L’artista 28enne ha animato la piazza sulle note dell’ultimo singolo ‘Wallah’, ma anche su quelle dei suoi successi più noti. “È stato bello vederci anche se per poco”, ha poi scritto su Instagram. E ancora: “Ci vediamo in diretta su Youtube dalle 23.45 per il lancio di Wallah”. Il brano vede la produzione di Merk & Kremont, con cui l’artista aveva già lavorato per la hit ‘Good Times’. Il progetto artistico ha una forte ispirazione internazionale. Italiano, arabo e francese si mescolano in un’unica lingua: quella della musica. Il video, pubblicato sul canale ufficiale del cantante, conta 87.400 visualizzazioni in 11 ore. La regia è stata affidata a Moncef Henaien mentre la produzione è NOON, una realtà internazionale per cui collaborano registi tunisini emergenti (Ghali infatti è nato a Milano mentre i genitori sono entrambi tunisini).