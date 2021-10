C’è grande affiatamento tra Mika e Emma Marrone dietro il bancone di X Factor 2021. I due artisti sono stati riconfermati nel ruolo di giudici in questa nuova edizione del talent show di Sky assieme a Hell Raton e Manuel Agnelli. Così, dopo aver aperto la puntata con un accorato discorso sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia affossato nei giorni scorsi dal Senato, hanno fatto scintille nel commentare l’esibizione di uno dei gruppi in gara, i Westfalia. Dopo l’esibizione della band, Emma ha detto: “Avete solo un grande difetto… il vostro giudice fa delle presentazioni pessime per il resto … top”. La frecciata era chiaramente a Mika, il quale ha subito risposto a tono: “Le mie presentazioni sono alla stessa altezza dei tuoi commenti“. Ovviamente il tenore dello scambio di battute era scherzoso, a conferma del bel rapporto che c’è tra loro.