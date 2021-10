Durante la puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda oggi 28 ottobre, Antonella Clerici ha esordito facendo riferimento all’ok alla tagliola di ieri 27 ottobre che ha di fatto interrotto l’iter del Ddl Zan. Con il sottofondo delle note di Beggin cantata dai Maneskin, la conduttrice ha detto: “Vogliamo parlare dei Maneskin? Il 6 novembre a Las Vegas apriranno il concerto dei Rolling Stones! Un grande fenomeno del momento e sono italiani, questo mi piace moltissimo”. Poi, ripercorrendo gli ultimi successi del nostro Paese (dallo sport al Nobel per la Fisica), è arrivata dritta al punto: “Abbiamo vinto davvero tutto, siamo al top. Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione“. Infine ha concluso, con tono amareggiato: “Ma questa è un’altra storia”.