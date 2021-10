444.900 sterline. È questo il valore complessivo degli accessori sfoggiato da Meghan Markle durante la presentazione del suo libro per bambini “The Bench”, sul canale YouTube “Brightly Storytime”. Un orologio, due braccialetti e un anello di lusso che hanno fatto storcere il naso agli inglesi poco avvezzi alle grandi ostentazioni da parte dei reali. I membri della royal family sono molto attenti ad indossare gioielli, vestiti e accessori che possano risultare eccessivamente lussuosi. Non è questione solo di eleganza, ma anche di rispetto per i sudditi. Come sappiamo, però, Markle va oltre ogni regola e ha osato indossando una combinazione di gioielli dal costo esorbitante. Mezzo milione di pound su un outfit molto semplice, quasi come quello di una ragazza della porta accanto. Ad una camicia blu casual con le maniche lunghe arrotolate, la duchessa ha abbinato, tra le altre cose, un orologio Cartier Tank in oro da circa 23mila dollari, un tempo indossato dalla principessa Diana e un braccialetto Cartier Love da 7mila dollari. A questo si aggiunge anche un altro piccolo braccialetto, sempre in oro, dal valore di 3mila dollari disegnato da Jennifer Meyer. Ma quello che ha destato più commenti è stato l’anello da mignolo. Stando ai bene informati il suo valore sul mercato sarebbe stimato intorno ai 62 mila dollari. Un anello che, a quanto pare, sarebbe stato realizzato con preziosissimi diamanti appartenenti a un ricco e misterioso donatore mediorientale (voci prontamente smentite dai duchi che hanno confermato di averlo acquistato da uno stilista americano). Tra i gioielli indossati il preferito di Meghan è indubbiamente l’orologio. Regalatole dal Principe Harry (il suo valore all’epoca era stimato sui 23mila dollari, ora molto di più), fa parte del patrimonio di Diana che le fu donato, a sua volta, dal padre John Spencer, in occasione del suo 21esimo compleanno. Non è solo l’unico gioiello appartenente a Lady D. in possesso di Meghan. La duchessa, infatti, ha ricevuto diversi accessori della collezione privata. Tra questi un paio di orecchini a farfalla e un braccialetto d’oro. Ma non saranno certamente dei gioielli preziosi a far raggiungere alla duchessa l’eleganza e la raffinatezza di Diana Spencer che resterà, per sempre, nel cuore degli inglesi.