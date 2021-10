È padre di 4 bambini: Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, Eva e Matteo, gemelli, nati nel 2017, Alana Martina, avuta con la compagna Georgina Rodriguez. Ora è in arrivo un quinto figlio per la coppia formata da Cristiano Ronaldo e la modella argentina. La notizia la riporta lo spagnolo Hola. “Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi e io vedo lui. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore. La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio marito vengono prima di tutto”, ha detto la modella in un’intervista a Sportweek. E ora la famiglia si allarga. Dal canto suo, Ronaldo ha reso ben chiara l’idea che ha sull’educazione dei figli al Daily Mail: “Hanno tutto facile. Hanno computer, hanno del buon cibo in tavola, non devono sacrificare molto per ottenere ciò che vogliono. Ma devono essere umili. Devono lavorare sodo. Devono rispettare le persone“.