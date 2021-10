Un uomo di 65 anni è morto annegato a Gravina di Catania, travolto dal fiume in piena creato da un nubifragio che da ore si abbatte sulla città siciliana e la sua provincia. Le strade del capoluogo – incluse le centralissime via Etnea e piazza Duomo – sono ricoperte d’acqua, anche per l’accumulo di acqua piovana che si riversa dai paesi sulle pendici dell’Etna: allagato il mercato della Pescheria, chiusa al traffico la tangenziale ovest. Il temporale ha provocato un blackout in tutto il centro storico, lasciando senza corrente anche il municipio: piove persino all’interno del Tribunale, dove si tenta di raccogliere l’acqua con i secchi. Allagamenti anche al villaggio Santa Maria Goretti – nei pressi dell’aeroporto – in zona industriale e nei quartieri litoranei della Plaia e di Vaccarizzo. Invasa dall’acqua anche la statale 114, che collega Catania e Siracusa.

A quanto risulta da una prima ricostruzione, l’uomo che ha perso la vita – originario di Pedara, ma residente a Catania – era sceso da un’auto rimasta bloccata, venendo investito dall’onda di piena. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia municipale e personale del 118: inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Continuano, intanto, le ricerche di una donna dispersa da domenica a Scordia, altro comune del catanese: il cadavere del marito, anch’egli disperso, è stato trovato lunedì in un agrumeto in una zona di campagna.

I temporali, che colpiscono senza sosta il territorio fin da domenica, dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni. Già molti gli interventi di soccorso della Protezione civile regionale e di associazioni di volontari. A Misterbianco lo smottamento di fango e detriti dal monte Cardillo ha costretto a evacuare quattro famiglie. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato per martedì alle 16.30 una riunione con i dirigenti di Protezione civile per fare il punto sulla situazione. All’incontro sono stati invitati i sindaci del capoluogo e dei comuni maggiormente colpiti, i vertici delle forze di polizia, il comandante della Capitaneria di porto, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, i dirigenti della Polizia stradale e di frontiera, Esercito, Enac, Rfi ed Enel.