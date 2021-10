“Ciao Davide, da tante settimane abbiamo conosciuto il tuo lato artistico però questa sera voglio aggiungere un tassello legato al tuo lato più bambino”: così Alfonso Signorini si è rivolto a Davide Silvestri, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 durante la puntata di ieri 25 ottobre. Dopo aver ripercorso la propria vita, l’attore di Vivere ha ricevuto una sorpresa inaspettata: quella del suo papà. “Sono contento dell’uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato e con i quali abbiamo superato tanti momenti difficili: umiltà, lealtà e sincerità”, ha detto il padre di Davide in un videomessaggio.

E ancora ha aggiunto: “Dopo il successo che hai avuto all’inizio della tua carriera non ti sei spaventato, non ti sei vergognato a venire a lavorare con me, a sporcarti le mani. Sono orgoglioso di te.Ti voglio bene, anche se non te lo dico, e so che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro”. Davide è scoppiato in lacrime e ha concluso commentando: “A volte per protezione tendo a non lasciarmi andare alle emozioni. Non penso che debba farmi conoscere per forza da tutti, con le persone giuste riesco ad aprire il mio cuore”. Dopo anni di lontananza dal piccolo schermo, adesso Silvestri si sentirà pronto per tornare nel mondo dello spettacolo o quella del GFVip è solo una parentesi?