Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip6 aveva fatto i salti di gioia, invece ieri 25 ottobre l’euforia ha lasciato il posto alla disperazione (vera o presunta tale, d’altronde siamo sempre in tv). Parliamo di Francesca Cipriani, la prorompente showgirl fidanzata con l’imprenditore edile Alessandro Rossi. Lui, che già le aveva fatto visita durante le settimane scorse, da venerdì 22 ottobre è stato ospite della Casa più spiata d’Italia per trascorrere con Francesca qualche giorno (“ha anche fatto la quarantena per te”, aveva detto Alfonso Signorini rivelando la sorpresa).

Come tutte le cose, però, vi è una fine. E Cipriani non l’ha presa benissimo. Pianti e crisi isteriche prima e dopo il congedo di Alessandro: “Io ti amo per me sei la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Mi hai preso per la mano e con tua dolcezza infinita mi hai accompagnato. Se la migliore, ti amo”, ha detto il ragazzo alla sua amata. Ma lei: “No, non voglio che vai via. Vengo con te”. Tra i due: baci appassionati, abbracci e respiri ansimanti, davanti ai compagni che preferiscono coprirsi gli occhi. “Vabbè anche basta Francesca. Alessandro esci dalla casa, non te lo ripeto più“, ha detto il conduttore. Ma Francesca Cipriani non si è riuscita a calmare e Giucas Casella ha provato a farla rilassare con una tecnica delle sue. Lei? Gli ha risposto così: “Tu avevi previsto che rimaneva (Alessandro, ndr), non ne azzecchi una”.