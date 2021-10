L’ostilità tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo non è più un segreto. Tutto è nato dalla settimana scorsa quando, durante lo scontro tra la Soprano e Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello Vip6, la cantautrice e attivista milanese ha preso le difese della seconda. Il reality non ha perso l’occasione e, durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre, “le ha messe una di fronte all’altra per vuotare il sacco”, così come annunciato da Alfonso Signorini. I toni si sono accesi velocemente durante la discussione, tanto che Jo Squillo ha detto: “Tu vuoi che si raccontino le cose come piacciono a te, ma ci sono tante piccole cose che non ci vanno bene, ma per amore e rispetto della tua persona non si dicono: se dovessimo dirci ogni cattiveria, ogni dettaglio… Abbiamo cose ben più importanti sulle quali interagire, e sulle quali creare delle interazioni. Io ti ho sempre difesa e capita, tu hai sempre un modo stizzito di parlare”.

Allora Ricciarelli ha replicato: “Parlami con rispetto ti prego, parliamo da donne intelligenti”. E ancora: “Tu ti sei intromessa nel discorso tra me e Carmen, che lei non dice le cose con cattiveria, e quindi, praticamente, la bugiarda sarei io”. Katia le ha ordinato di stare zitta, ribattendo: “Ti sei intromessa nel discorso tra me e Carmen, che lei non dice le cose con cattiveria, praticamente la bugiarda sarei io”. “Io dico sempre quello che penso, per questo mi votano”, ha replicato Jo. Dopo quasi un quarto d’ora di botta e risposta, il conduttore è intervenuto per chiudere il confronto. Le due si sono chiarite? Assolutamente no, anzi. Tornando in salone, Ricciarelli ha detto: “Grazie Alfonso che è finito, sennò qui succede un omicidio“. E Twitter è insorto: “Questa frase? Molto infelice. Mi è scaduta la Signora”, ha scritto un utente. Ed un’altra, infastidita: “Tanto Katia Ricciarelli può dire e fare tutto”.