Come è chiaro il “caso Mietta” (che raccontiamo qui) non accenna a perdere di interesse: la concorrente di Ballando con le Stelle non si è vaccinata “per motivi di salute” (secondo le nostre fonti non è l’unica non vaccinata del cast). Prima il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, ora quello con Roberto Burioni: “In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale ‘motivo di salute’ impedisce a Mietta di vaccinarsi visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto“. Parole che mettono in dubbio le motivazioni della cantante che nelle scorse ore ha scritto sui social: “Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso. Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta“.