È ormai una settimana che la crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi tiene banco sui giornali di gossip (ma non solo) a colpi di retroscena, rivelazioni inedite e post sui social. L’ultimo colpo di scena sulla vicenda arriva, ancora una volta dall’Argentina, patria della coppia Nara-Icardi, e vede protagonista Eros Ramazzotti. Proprio lui. Cosa c’entra il cantante italiano con il calciatore ex Inter e la moglie procuratrice? È stata Yanina Latorre a rivelarlo nel corso della trasmissione “Los Angeles Morning“: “In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni…Eros Ramazzotti l’ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso“. Neanche a dirlo, la storia non finisce affatto qui.