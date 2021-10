Tra gli ospiti di Domenica In durante la puntata di ieri 24 ottobre, anche Diego Abatantuono. L’ironia dell’attore milanese non ha risparmiato neanche Mara Venier: parlando con il comico, la conduttrice ha raccontato un curioso aneddoto. “Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto margarita. Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo”. Allora l’attore ha replicato: “Ma ti ricordi anche dopo? Lasciamo stare… Ne parlavo con tuo marito ieri sera”. La padrona di casa è scoppiata a ridere e l’attore ancora l’ha incalzata: “Io mi ricordo anche dopo…”. A quel punto Venier ha glissato, mandando in onda una clip del nuovo film Una notte da dottore, in cui Abatantuono è il protagonista. L’intervista è poi proseguita tra toccanti ricordi e momenti più leggeri e divertenti insieme ad un altro protagonista del film, Frank Matano.