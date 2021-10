All’inizio della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 22 ottobre, a sorpresa è arrivata una telefonata di Paolo Bonolis, marito dell’opinionista del reality Sonia Bruganelli. A rompere il ghiaccio è stato Alfonso Signorini, il quale ha fatto subito riferimento alla recenti dichiarazioni di Bonolis sulla moglie Sonia: “Le hai promesso navi mai esistite, ristoranti, night club, un po’ il Briatore dei poveri“. Subito Bonolis: “Allora Signorini, innanzitutto prima di fare la trasmissione non passi per l’osteria perché sennò arrivi ubriaco“.

Il conduttore del reality ha replicato dicendo di avere la febbre a 38 (e poteva essere in studio?), ma il conduttore di Avanti un altro come un fiume in piena: “Io le dissi che la sarei andata a prendere per la sua prima volati quel di Formentera con una barca che io ho definito mia…”, ha cominciato a spiegare quando Signorini lo ha interrotto dicendo: “Sei tutti noi”. “Statte zitto“, ha ribattuto Bonolis per poi continuare a raccontare l’ormai noto aneddoto. “La cosa che mi ha stupito è che dalla Berlinguer (a Carta Bianca, dove Bonolis è stato ospite, ndr) si è parlato di pandemia, di abuso della tecnologia, di tante cose ma quello che è rimasto impresso è stata questa cosa. La verità è che questi sono i prodromi del nuovo compromesso storico”, ha aggiunto Bonolis. “Grazie Paolo, mi raccomando continua a guardarci”, ha concluso il padrone di casa. E il marito di Bruganelli: “Si si, chi vi si perde”.