«Mietta non vaccinata? È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici». Martina Colombari entra a gamba tesa nella polemica su Mietta, scoppiata in diretta sabato sera a Ballando con le stelle e montata con il prevedibile “effetto valanga” ieri tra social e tv. Nelle stesse ore in cui la cantante, nel cast dei concorrenti del reality di Milly Carlucci, risultava positiva al Covid (oltre che non vaccinata) e dunque non poteva partecipare allo show di Rai1, l’ex Miss Italia rivelava va social di aver contratto il virus. «Mannaggia…. questo Covid è proprio stronzo! Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set) Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!», ha scritto su Instagram la Colombari.

Poi al Corriere della sera ha aggiunto alcuni dettagli in più. All’inizio della scorsa settimana le era venuto il raffreddore ma pensava di trattasse di sempre allergia, poi ha scoperto di essere stata contagiata. «Non l’ho abbinato al Covid, anche perché ho fatto la seconda dose del vaccino ormai due mesi fa. Venerdì ho fatto un tampone molecolare in vista della scena di un film che avrei dovuto girare. Per lavoro ne faccio spesso, indipendentemente dal green pass, perché come sappiamo non è che il vaccino renda completamente immuni», ha aggiunto. E nel momento in cui ha scoperto di essere positiva si è chiusa in isolamento. «Mi manca solo l’olfatto. Mio marito Billy Costacurta mi porta il vassoio in camera, mi sento come se fossi un’appestata».

Dopo i giudizi tranchat sui no vax – «se non accettano le linee guida nonostante il 90 per cento della popolazione faccia diversamente, non devono sorprendersi se poi hanno delle restrizioni» -, la Colombari risponde a una domanda su Mietta che, replicando durante lo show a Selvaggia Lucarelli, non ha voluto rivelare se fosse o meno vaccinata: «È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social». Chissà se Mietta risponderà anche a lei.