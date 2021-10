“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso”. La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è stata di nuovo ricoverata e resterà “qualche giorno in ospedale in osservazione”. A renderlo noto è stato lo stesso cantante nelle sue stories di Instagram. “Si è presa un virus molto comune tra i bimbi – ha scritto Fedez – Nulla di grave, è stanca ma sta bene”. A specificare ancora meglio cosa abbia la figlia dei Ferragnez, ci ha pensato l’imprenditrice, sempre via Instagram. “Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”, ha scritto Chiara Ferragni.

La coppia aveva già portato la piccola Vittoria in ospedale a causa di una febbre alta e difficoltà respiratorie, comunicandolo al pubblico sempre via social. “Compleanno con la bronchite”, aveva scritto Fedez, postando qualche giorno fa un video della bimba mentre faceva l’aerosol.