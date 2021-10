Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme? Un bacio rivelatore durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi farebbe pensare proprio di sì. Il gesto è scattato “a richiesta”, sotto incitamento del pubblico, durante l’intervento del duo comico Pio e Amedeo che sono andati proprio a toccare la storia d’amore tra il nuovo insegnante della scuola e la ballerina. Inizialmente titubante, Tocca alla fine si è avvicinata a Todaro, dandogli prima un bacio sulla guancia e poi uno a stampo, in bocca.

La coppia, insieme da 13 anni, si era salutata tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 quando tra la ballerina e Valentin Dumitru, allora allievo della scuola, era nato un sentimento. I due si sono lasciati ad agosto del 2020, come aveva dichiarato la stessa ballerina via social. Ma oggi lo stesso Valentin, poco dopo il bacio, ha pubblicato una storia su Instagram. Un chiaro attacco a Raimondo Todaro: “Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia di oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audienza (audience) – ha scritto nelle stories – devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”.