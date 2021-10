Wanda non perdona (almeno, per ora). Non è il titolo di un b-movie ma il punto in cui siamo nella maxi-storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Un intreccio degno di Bridgerton in salsa argentina. Tutto è cominciato con il presunto tradimento del giocatore del Psg con Maria Eugenia Suarez. Wanda (che si fotografa ancora senza fede) è volata da Parigi a Milano e prima di farlo ha chiamato, indovinate chi, Maxi Lopez. Già. Proprio l’ex, il padre dei suoi tre figli maschi lasciato per amor di Maurito che ora è di nuovo in campo proprio per badare ai ragazzi. Non se l’è fatto chiedere due volte Maxi, che è corso a Parigi da Londra. Lo ha reso noto il programma argentino ‘Los ángeles de la mañana’. E le foto di Maxi Lopez a Parigi, assieme ai figli e alla compagna Daniela Christiansson, sono ben visibili sul suo profilo Instagram. A proposito di Instagram, va da sé che il social sia di cruciale importanza. Icardi prova disperatamente a riconquistare sua moglie e agente Wanda. Prima l’ha raggiunta a Milano e addio sfida di Champions (il Psg sta decidendo se multare l’attaccante) , poi l’ha inondata di messaggi e poi la mossa che crede risolutiva (mah…): ha cancellato tutti i following da Instagram e ne ha lasciato solo uno, quello a lei, l’unica. Lei, che a chi le fa presente di aver messo in piazza i panni sporchi (per lavarli?), come la conduttrice Alejandra Maglietti, risponde “Ti servono nomi o una mappa per sapere chi è la p… che manda foto agli uomini sposati?”. Il riferimento è a Maria Eugenia Suarez che fa sapere sempre a ‘Los ángeles de la mañana’ di aver cominciato a vedere Icardi perché lui le avrebbe detto di essere separato dalla moglie. “Della mia famiglia mi preoccupo io, delle putt*** la vita stessa”, dice Wanda. Continua.