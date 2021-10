Il treno dei sogni di Chiara Ferragni potrebbe non essere realtà per tutti. Stiamo seguendo aggiornamento dopo aggiornamento su Instagram l’escursione ultravip della influencer milanese. Eccolo il Venice Simplon-Orient Express con partenza dalla laguna veneziana e arrivo alla Gare de l’Est di Parigi. Ferragni ha mostrato il suo arrivo nella stanza prenotata tra stucchi e linee belle epoque, poi il momento del drink, della cena e infine della colazione con “pigiamino”. Ma una cosa ancora non si è detta rispetto all’itinerario in treno della bionda influencer: quanto costa il tragitto Venezia-Parigi? Ricordiamolo comprendente un’unica notte di viaggio.

Basta andare sul sito Belmond.com ed ecco sbucare il tariffario. Allora, una notte a persona prenotabile nel mese di novembre costa 4mila euro. Compresi ci sono pranzo di tre portate, tè pomeridiano, cena di quattro portare e colazione continentale in cabina al risveglio quando si sta per entrare a Parigi. Per chi proprio non sta nella pelle meglio però prenotare subito perché dal sito Belmond.com non appaiono i mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022, probabilmente perché tutti esauriti. Le prenotazioni possibili quindi saltano direttamente da metà novembre a metà marzo 2022 e il prezzo lievita un po’ passando dai 4000 ai 4130.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Venice Simplon-Orient-Express (@vsoetrain)