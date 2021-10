Pare che Andrea Iannone, ex pilota del MotoGP, abbia qualche problema con i parcheggi. Il 32enne, che sta scontando quattro anni di squalifica convalidati per la positività al doping riscontrata nel Gran Premio della Malesia del 2019, è stato infatti protagonista di un singolare episodio avvenuto ieri 20 ottobre proprio di fronte agli studi di Ballando con le Stelle, al Foro Italico (Roma). A pubblicare tutto sui social è stato Alvise Rigo, altro protagonista del programma di Milly Carlucci, il quale ha pubblicato un video dell’Audi di Iannone con dietro un bigliettino: “Se tro**i come parcheggi… ora si capisce tutto! Torna in Svizzera!“. Il pilota ha poi replicato scrivendo su Instagram: “Chissà a chi non è piaciuto?”. Alvise invece ha ironizzato: “Sarà vero? Ai ai”.